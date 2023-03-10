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Сегодня, 16:36

Колыванов сравнил Соболева с Лукаку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов заявил, что форвард «Спартака» Александр Соболев мог бы усилить миланский «Интер».

«Уверен, что если бы Соболев перешел в чемпионат Италии, то даже выделялся бы там. Это габаритный и мощный футболист, который здорово сбрасывает мячи, неплохо играет ногами. Потенциал у него достаточно хороший. Он бы мог себя проявить с самой лучшей стороны в любом европейском чемпионате. Миранчук был звездой чемпионат России, но сейчас играет лишь в «Торино»? Миранчук никогда у нас не был звездой, был хорошим футболистом. По статусу Соболев примерно на одном уровне с тем Миранчуком. Какой команде Серии А подошел бы Соболев? Да любой! Возьмите, например, «Интер», там играет Ромелу Лукаку, а они с Соболевым похожи друг на друга. Александр мог бы усилить «Интер». Когда приезжаешь в другой чемпионат, то потом привыкаешь к скоростям. Если человек умеет играть, то он проявит себя в любом чемпионате», — приводит слова Колыванова Legalbet.

26-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время форвард провел 96 матчей за красно-белых, забил 42 мяча и сделал 21 голевую передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/kolivanov-sobolev-pohozh-na-lukaku-aleksandr-mog-bi/
Александр Соболев
Игорь Колыванов
Ромелу Лукаку
Футбол
РПЛ
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