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Сегодня, 14:31

Колыванов высказался о ситуации в московском «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о ситуации в московском «Торпедо».

«Помогут ли эти три очка спастись «Торпедо» — узнаем в конце сезона. У них сейчас ситуация непростая. Интересно другое — зачем они вышли в премьер-лигу? Начали покупать игроков лишь после того, как проиграли первые восемь туров. В премьер-лиге должны играть футболисты, которые соответствуют уровню. Сейчас они пытаются что-то сделать: приобрели в зимнее трансферное окно шесть-семь человек, но им этого недостаточно. Три очка, которые им сейчас подарили, — это манна небесная», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, набрав 8 очков в 20 матчах. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5042285-kolyvanov-zachem-torpedo-vyshlo-v-rpl-nachali-pokupat-igrokov-kogda-proigrali-8-matchej.html
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Игорь Колыванов
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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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