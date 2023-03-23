Колыванов высказался о ситуации в московском «Торпедо»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о ситуации в московском «Торпедо».

«Помогут ли эти три очка спастись «Торпедо» — узнаем в конце сезона. У них сейчас ситуация непростая. Интересно другое — зачем они вышли в премьер-лигу? Начали покупать игроков лишь после того, как проиграли первые восемь туров. В премьер-лиге должны играть футболисты, которые соответствуют уровню. Сейчас они пытаются что-то сделать: приобрели в зимнее трансферное окно шесть-семь человек, но им этого недостаточно. Три очка, которые им сейчас подарили, — это манна небесная», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, набрав 8 очков в 20 матчах. Лидирует — «Зенит» (48 очков).