Колыванов: «Чалову не стоит переходить в «Венецию» из такой команды, как ЦСКА»

Бывший футболист сборной России и «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал информацию о том, что итальянская «Венеция» намерена подписать нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Венеция» борется за выживание в серии B. Чалову не стоит переходить туда из такой команды, как ЦСКА. Что он там будет делать? Конечно, это понижение. Два года назад у Чалова было предложение из Англии, в более солидный клуб. Что, он сейчас пойдет в «Венецию» и будет играть в первом дивизионе? Если бы ему было 30 лет, то да. Если 19 лет, начало карьеры, тоже можно было бы поехать. Но Чалов уже достаточно опытный, зрелый футболист. Думаю, что ему не стоит ехать в 24 года в первый дивизион, когда он здесь играет в ЦСКА, который борется за самые высокие места", — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

В текущем сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.

«Венеция» выступает в серии B — втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков в 10 матчах. За клуб уже выступает один российский футболист — нападающий Денис Черышев.