Колыванов — о Батракове: «По таланту он не уступает величайшим футболистам»

Российский тренер Игорь Колыванов в комментарии «СЭ» отреагировал на возможный интерес к футболисту «Локомотива» Алексею Батракову со стороны «Манчестер Сити».

«Батраков — звездочка наша. Он из той молодежи, которая достойна продолжить свою карьеру на самом высоком уровне. Верю ли я в интерес со стороны «Манчестер Сити»? По таланту он не уступает величайшим футболистам. Главное, что он разумный, скромный мальчик. Это видно по тому, как он высказывается о партнерах, о родителях... Видно, что он хочет добиваться больших результатов в футболе», — сказал Колыванов «СЭ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

(Дарик Агаларов)