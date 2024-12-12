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Колыванов — о Батракове: «По таланту он не уступает величайшим футболистам»

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Российский тренер Игорь Колыванов в комментарии «СЭ» отреагировал на возможный интерес к футболисту «Локомотива» Алексею Батракову со стороны «Манчестер Сити».

«Батраков — звездочка наша. Он из той молодежи, которая достойна продолжить свою карьеру на самом высоком уровне. Верю ли я в интерес со стороны «Манчестер Сити»? По таланту он не уступает величайшим футболистам. Главное, что он разумный, скромный мальчик. Это видно по тому, как он высказывается о партнерах, о родителях... Видно, что он хочет добиваться больших результатов в футболе», — сказал Колыванов «СЭ».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

(Дарик Агаларов)

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Алексей Батраков
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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