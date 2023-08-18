Колыванов заявил, что Чалов выигрывает в сравнении с Тюкавиным за счет опыта

Российский тренер Игорь Колыванов сравнил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и форварда ЦСКА Федора Чалова.

«Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Но и Чалов продолжает активно прогрессировать и забивает все больше, что крайне важно для форварда. Плюс Федор поопытнее. Зато Константину всего 21 год и у него все впереди. Это быстрый нападающий, который здорово действует в чужой штрафной на опережение. При этом абсолютно бесстрашный. Никогда не убирает ноги в борьбе. В целом они с Чаловым похожи. Разве что армеец сильнее в подыгрыше и больше ассистирует партнерам. И тут дело тоже в опыте. Федор какие-то моменты просчитывает заранее», — цитирует Чалого RT.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 4 матча за «Динамо» в чемпионате России, отметился 3 голами и 1 результативной передачей. На счету 25-летнего Чалова 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 4 играх за ЦСКА в РПЛ.