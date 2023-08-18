Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:27

Колыванов заявил, что Чалов выигрывает в сравнении с Тюкавиным за счет опыта

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Колыванов сравнил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и форварда ЦСКА Федора Чалова.

«Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Но и Чалов продолжает активно прогрессировать и забивает все больше, что крайне важно для форварда. Плюс Федор поопытнее. Зато Константину всего 21 год и у него все впереди. Это быстрый нападающий, который здорово действует в чужой штрафной на опережение. При этом абсолютно бесстрашный. Никогда не убирает ноги в борьбе. В целом они с Чаловым похожи. Разве что армеец сильнее в подыгрыше и больше ассистирует партнерам. И тут дело тоже в опыте. Федор какие-то моменты просчитывает заранее», — цитирует Чалого RT.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 4 матча за «Динамо» в чемпионате России, отметился 3 голами и 1 результативной передачей. На счету 25-летнего Чалова 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 4 играх за ЦСКА в РПЛ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1190025-kolyvanov-tyukavin-chalov-sravnenie
Игорь Колыванов
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Тюкавин
2
Обсудить
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Агент Худякова об игровом времени: «Это не может не расстраивать. Но нужно работать и ждать своего шанса»
В «Зените» заявили, что прощание Малкома с болельщиками обязательно состоится
В «Зените» ответили на вопрос о будущем Вендела в клубе
«Динамо» — ЦСКА: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Колыванов заявил, что в ЦСКА должны быть готовы к уходу Акинфеева
Ромащенко стал главным тренером «Ахмата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — ЦСКА: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

Metaratings: Бабич прошел медосмотр и подписал контракт со «Спартаком»