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Сегодня, 11:25

Колыванов заявил, что для российского футбола нынешний чемпионат лучший за последнее время

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, что думает о чемпионской гонке в чемпионате России. Он считает, что сейчас в РПЛ есть интрига.

Для всего российского футбола это самый лучший чемпионат за последнее время. Есть интрига в верхней части таблицы и в нижней. У лидирующей тройки впереди сложные матчи. «Зенит» три тура подряд не выигрывает, но потенциал у команды большой. Для «Факела» это очень важное очко. Молодцы, что в концовке забили. Хочу, чтобы все решилось в последнем туре.

— Вы бы хотели, чтобы «Динамо» стало чемпионом?

— Кто заслуживает из тройки лидеров выиграть титул, тот и выиграет. Дай бог, чтобы «Динамо» поборолось и заняло первое место, — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

После 27 туров на первом месте турнирной таблицы РПЛ идет «Зенит» с 51 очком, на втором — «Динамо» с 50 очками, на третьем «Краснодар» с таким же количеством очков, как у бело-голубых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-daj-bog-chtoby-dinamo-stalo-chempionom/
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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