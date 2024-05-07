Колыванов заявил, что для российского футбола нынешний чемпионат лучший за последнее время

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, что думает о чемпионской гонке в чемпионате России. Он считает, что сейчас в РПЛ есть интрига.

— Для всего российского футбола это самый лучший чемпионат за последнее время. Есть интрига в верхней части таблицы и в нижней. У лидирующей тройки впереди сложные матчи. «Зенит» три тура подряд не выигрывает, но потенциал у команды большой. Для «Факела» это очень важное очко. Молодцы, что в концовке забили. Хочу, чтобы все решилось в последнем туре.

— Вы бы хотели, чтобы «Динамо» стало чемпионом?

— Кто заслуживает из тройки лидеров выиграть титул, тот и выиграет. Дай бог, чтобы «Динамо» поборолось и заняло первое место, — цитирует Колыванова «РБ Спорт».