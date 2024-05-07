Колыванов заявил, что для российского футбола нынешний чемпионат лучший за последнее время

Сегодня, 11:25
Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, что думает о чемпионской гонке в чемпионате России. Он считает, что сейчас в РПЛ есть интрига.
— Для всего российского футбола это самый лучший чемпионат за последнее время. Есть интрига в верхней части таблицы и в нижней. У лидирующей тройки впереди сложные матчи. «Зенит» три тура подряд не выигрывает, но потенциал у команды большой. Для «Факела» это очень важное очко. Молодцы, что в концовке забили. Хочу, чтобы все решилось в последнем туре.
— Вы бы хотели, чтобы «Динамо» стало чемпионом?
— Кто заслуживает из тройки лидеров выиграть титул, тот и выиграет. Дай бог, чтобы «Динамо» поборолось и заняло первое место, — цитирует Колыванова «РБ Спорт».
После 27 туров на первом месте турнирной таблицы РПЛ идет «Зенит» с 51 очком, на втором — «Динамо» с 50 очками, на третьем «Краснодар» с таким же количеством очков, как у бело-голубых.