Колыванов заявил, что его удивил «Локомотив»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от первого круга РПЛ сезона -2024/25.

«Удивил «Локомотив». Никто перед началом чемпионата не думал, что они так высоко поднимутся после 15 туров. «Краснодар» — закономерный лидер, более стабильно сыграл, чем другие команды. «Зенит» какие-то моментики упустил, но все равно находится в одном очке от «Краснодара» и в любом случае понятно, что до конца чемпионата эти три команды будут продолжать там находиться.

Борьба продолжается. Конечно, у ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» есть шансы побороться за тройку, но я думаю, что те три команды, который сейчас находятся там, так и будут идти», — заявил Колыванов «ВсеПроСпорт».

После первого круга РПЛ на первом месте «Краснодар», который набрал 37 очков, следом идет «Зенит», набрав 36 очков и тройку лидеров замыкает «Локомотив», в активе которого 34 балла.