Колыванов заявил, что хочет видеть Дзюбу на поле как можно дольше

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от возвращения в РПЛ Артема Дзюбы.

В последний день перед закрытием трансферного окна 36-летний форвард пополнил состав «Акрона».

«Дзюба — красавчик! Пусть играет, сколько влезет. Он авторитетный футболист, на нем всегда «висят» по два-три игрока соперника. Да, в скорости, может быть, потерял, но такой наконечник иногда нужен. Может быть, не на все 90 минут, а минут на 30, на тайм. Он пользу всегда принесет, голы он забивать умеет.

Я рад, что Артем нашел команду. Понимаю, что его история с «Локо» в итоге закончилась не очень красиво, но Дзюбу уже не поменяешь — он такой, какой есть. Пусть радует болельщиков «Акрона», — сказал Колыванов.

36-летний Дзюба появился на поле в середине второго тайма матча «Акрона» против «Химок» (3:0) и на 90-й минуте отметился результативным пасом на Владимира Хубулова.