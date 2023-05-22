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Сегодня, 20:32

Колыванов заявил, что игра с «Краснодаром» станет решающей для ЦСКА в борьбе за второе место

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Игорь Колыванов высказался о медальной гонке.

«После вчерашней победы над ЦСКА появились шансы у «Спартака». Но у армейцев все равно на одно очко больше. «Краснодар» сейчас разыгрался, набрал хороший ход, в последнем туре обыграл «Ростов» 3:0. Поэтому армейцам будет тяжелее. Да, у «Спартака» будет две команды, которые борются за выживание. Но все равно уровень москвичей выше. Если красно-белые выйдут на поле с полной мобилизацией, с ними непросто играть. Понятно, что самарцы после вчерашней победы над «Уралом» чуть улучшили свое положение. А у «Пари НН» действительно ситуация непростая и неоднозначная. Как бы я распределил места со второго по пятое? ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Ахмат». Все-таки команда Карпина достойна четвертого места, если брать чемпионат в целом. Все думали, что южане будут вторыми, но концовка сезона им не удалась», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

После 28-го тура чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на втором месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005132271_kolyivanov_igra_s_krasnodarom_stanet_reshayuschey_dlya_cska_v_borbe_za_vtoroe_mesto
Игорь Колыванов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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