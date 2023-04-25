Колыванов заявил, что Промес может достичь отметки в 100 голов в РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов отреагировал на достижение 31-летним нападающим «Спартака» Квинси Промесом отметки в 85 голов за карьеру в чемпионате России.

«И Вагнер, и Промес два бомбардира выдающихся, это точно. Но они разноплановые игроки. Лав был больше центральный нападающий, небольшого роста, коренастый, техничный и головой здорово играл. Промес же атакует из глубины, в основном с левой стороны. Но, играя в этой позиции, нужно отрабатывать и сзади, и в средней линии, плюс он тоже умеет забивать и ногами, и головой. Промес заслужил являться лучшим бомбардиром среди иностранцев. Схожесть между Вагнером и Квинси в том, какие роли они играют в своих командах. Оба футболиста очень много решали в атаке. Что один, что второй достойны друг друга. В этом году Промес вряд ли сможет забить свой сотый гол в России. Если он останется в «Спартаке» на следующий сезон, то может добиться этой цели в следующем году. Возможно кто-то повторит нынешний рекорд Промеса. Но для этого легионер должен надолго задержаться в России, и это должен быть очень одаренный футболист», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Промес достиг отметки в 85 голов, как и Вагнер Лав, за 169 матчей. Азмуну понадобилось провести 208 матчей. Следующий гол сделает нападающего «Спартака» единоличным лидером по забитым мячам среди легионеров в истории РПЛ.