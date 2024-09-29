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Сегодня, 23:11

Колыванов: «Игроки «Спартака» как будто вагоны разгружали перед матчем с «Локо»

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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» обыграл «Спартак» (3:1).

— «Спартак» в этом матче выглядел как не «Спартак». «Локомотив» не дал ему играть в свой футбол. Все перекрывали, все делали быстро. Было такое ощущение, что спартаковцы всю ночь накануне матча разгружали вагоны — выглядели тяжеловато. И они не успевали за игроками соперника. В движении, в скорости, в мобильности «Спартак» выглядел как-то удручающе.

Многие сказали уже о том, что Станкович в этой игре перемудрил с составом — наверное, соглашусь с этим, раз проиграли. Видимо, хотел удивить, попробовать что-то новое. Но не получилось», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

После 10 матчей «Спартак» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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