Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:56

Колыванов заявил, что в ЦСКА должны быть готовы к уходу Акинфеева

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос, как отразится на ЦСКА отсутствие голкипера Игоря Акинфеева из-за повреждения в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо».

«Понятное дело, Акинфеев — выдающаяся личность и один из лучших вратарей в истории российского футбола. Но рано или поздно карьеру заканчивают все. Возможно, Игорь останется еще на несколько лет. В любом случае в клубе должны быть готовы к его уходу. И если даже с первых минут место на последнем рубеже снова займет Владислав Тороп, я не вижу в этом проблемы. В конце концов, он не совсем необстрелянный дебютант. Плюс есть качественные защитники, которые помогут резервному голкиперу», — цитирует Колыванова RT.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по местному времени. После четырех туров армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Бело-голубые идут на 7-й позиции, имея в активе 7 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1190027-kolyvanov-akinfeev-match-dinamo
Игорь Акинфеев
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Агент Худякова об игровом времени: «Это не может не расстраивать. Но нужно работать и ждать своего шанса»
В «Зените» заявили, что прощание Малкома с болельщиками обязательно состоится
В «Зените» ответили на вопрос о будущем Вендела в клубе
Колыванов заявил, что Чалов выигрывает в сравнении с Тюкавиным за счет опыта
«Динамо» — ЦСКА: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Ромащенко стал главным тренером «Ахмата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ромащенко стал главным тренером «Ахмата»

«Динамо» — ЦСКА: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ