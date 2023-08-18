Колыванов заявил, что в ЦСКА должны быть готовы к уходу Акинфеева

Российский тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос, как отразится на ЦСКА отсутствие голкипера Игоря Акинфеева из-за повреждения в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо».

«Понятное дело, Акинфеев — выдающаяся личность и один из лучших вратарей в истории российского футбола. Но рано или поздно карьеру заканчивают все. Возможно, Игорь останется еще на несколько лет. В любом случае в клубе должны быть готовы к его уходу. И если даже с первых минут место на последнем рубеже снова займет Владислав Тороп, я не вижу в этом проблемы. В конце концов, он не совсем необстрелянный дебютант. Плюс есть качественные защитники, которые помогут резервному голкиперу», — цитирует Колыванова RT.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по местному времени. После четырех туров армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Бело-голубые идут на 7-й позиции, имея в активе 7 очков.