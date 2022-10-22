Колыванов заявил, что в матче «Локомотив» — «Динамо» будет битва

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в рамках 14 тура РПЛ.

«Локомотив» хоть и выиграл последние два матча, но с натяжкой. В чемпионате команды не очень удачно выступают. Фаворит ли «Динамо»? У «Локомотива» по составу тоже неплохая команда. Сейчас у железнодорожников появилось больше уверенности после двух побед, но они играли с аутсайдерами. Битва будет точно, но не могу сказать, кто победит», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 22 октября. Начало — в 19:00 (мск).

После 13 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Локомотив» располагается на 13-м месте (12 очков).