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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в рамках 14 тура РПЛ.
«Локомотив» хоть и выиграл последние два матча, но с натяжкой. В чемпионате команды не очень удачно выступают. Фаворит ли «Динамо»? У «Локомотива» по составу тоже неплохая команда. Сейчас у железнодорожников появилось больше уверенности после двух побед, но они играли с аутсайдерами. Битва будет точно, но не могу сказать, кто победит», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».
Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 22 октября. Начало — в 19:00 (мск).
После 13 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Локомотив» располагается на 13-м месте (12 очков).
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Основные источники исследования