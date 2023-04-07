Колыванов заявил, что в России уволить тренера могут в любой момент

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего дерби бело-голубых против московского «Спартака», а также ответил на вопрос о судьбе наставника динамовцев Славиши Йокановича в случае поражения в этом матче.

«Думаю, на фоне всего того, что происходит с «Динамо» и «Спартаком» в последнее время, такого невзрачного начала весенней части сезона и в кубке, и в чемпионате, этот матч получится настоящим боевым дерби. Спартаковцы великолепно провели первую часть сезона, это однозначно. Сейчас что-то не получается. И голов стали меньше забивать, как и «Динамо». Хотя моменты-то создают, но не реализуют... Так что и одной, и другой команде нужен эмоциональный подъем. Так что обе костьми лягут, чтобы в этом матче победить. Отсутствие в составе «Спартака» Промеса поможет «Динамо»? Помогло ли что-то «Динамо» в матче с «Акроном»? Хотя там никакого Промеса не было. А с «Сочи» играли 11 против 10 — тоже не помогло. В футболе каждая игра — индивидуальная. Но то, что сейчас обе команды настраиваются и хотят обыграть друг друга — это всем понятно», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Он также ответил на вопрос, может ли «Динамо» уволить главного тренера Славиши Йокановича в случае поражения от «Спартака».

«У нас вообще могут уволить в любой момент, вне зависимости от того, выиграешь ты или проиграешь. А проблема «Динамо» еще и в том, что у них нет таких горящих глаз, запала в атаке, как у тигров. Раньше такое было, а сейчас вся молодежь притерлась, стала постоянно выходить в основе, немножко расслабилась, наверное», — добавил Колыванов.

«Динамо» в 21 матче набрало 35 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Встреча со «Спартаком» состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 19:30 мск.