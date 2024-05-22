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Сегодня, 19:59

Команды РПЛ будут хозяевами первых стыковых матчей против клубов первой лиги

Алина Савинова
Логотип РПЛ.
Фото Global Look Press
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Российский футбольный союз (РФС) провел жеребьевку, определившую порядок проведения стыковых матчей за право играть в РПЛ в сезоне-2024/25.

Как сообщает пресс-служба организации, первые игры пройдут на полях команд высшего дивизиона страны, в то время как клубы Мелбет-Первой лиги будут хозяевами в ответных встречах.

В&nbsp;РПЛ могут обсудить изменение формата стыковых матчей. Стыковые матчи в РПЛ — гениальное решение. Их ни в коем случае нельзя урезать

Первые матчи запланированы на 29 мая, ответные — на 1 июня. При этом если в стыки попадет «Балтика», которая 2 июня играет против «Зенита» в Суперфинале FONBET Кубка России, переходные матчи с участием калининградской команды состоятся 6 и 9 июня.

От РПЛ в переходные игры попадут команды, занявшие 13-е и 14-е места в турнирной таблице по итогам сезона, а от ФНЛ — занявшие 3-е и 4-е позиции. Заключительный тур в чемпионате России и первой лиге пройдет в субботу, 25-го числа.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_30761.html
Футбол
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РПЛ
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