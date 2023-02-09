Команды РПЛ в новом сезоне могут продолжить играть мячами Nike

Команды РПЛ в сезоне-2023/2024, с большой долей вероятности, продолжат играть мячами фирмы Nike, сообщает «РБ Спорт».

Контракт с американской компанией истекает в нынешнем сезоне, а ранее фирма объявила об уходе с российского рынка. Однако по информации источника, поставки, вероятно, будут осуществляться посредником путем параллельного импорта. В пресс-службе РПЛ пока не прокомментировали ситуацию.

Американская компания Nike основана в 1964 году. Ее штаб-квартира находится в Бивертоне (США).