Комаров: «Со стороны лучше видно, есть ли у меня сходства с Миранчуками»

Сегодня, 16:45
Футболист «Ростова» Иван Комаров ответил, есть ли у него сходства с игроками сборной России Алексеем и Антоном Миранчуками.
«Мне приятно слышать от болельщиков, что я прибавил в игровом плане. Надеюсь, что это так и есть, не мне оценивать свою игру. Старюсь на каждой тренировке выкладываться, делать то, что нужно. Есть ли у меня сходство с Миранчуками? Мне очень сложно сказать, наверное, лучше видно со стороны», — сказал Комаров «РБ Спорт».
Антон Миранчук выступает за швейцарский «Сьон», а Алексей — за американскую «Атланту».
В текущем сезоне Комаров провел в составе дончан 12 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.