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14 сентября, 23:23

Комбаров: 2Самый памятний гол на стадионе «Спартака» — в ворота «Црвены Звезды» в матче открытия"

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Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров рассказал, какой гол ему больше всего запомнился на стадионе красно-белых.

— Наверное, самый памятный гол — в матче открытия стадиона против «Црвены Звезды». Футбол прежде всего для болельщиков. Они заряжают нас. Всегда приходит много людей. В любом случае, на матче легенд был «вау-эффект». В основном столько людей сейчас собираются только тогда, когда играет «Спартак» против ЦСКА или «Зенита», — сказал специалист «РБ Спорт».

Комбаров является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провел 274 матча и забил 27 голов. В составе «Спартака» Комбаров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Комбаров
ФК Спартак (Москва)

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