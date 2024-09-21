Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:55

Комбаров считает правильным переход Маслова и Мелешина в «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о переходе футболистов красно-белых Павла Маслова и Павла Мелешина в аренду в «Сочи».

«Если Маслов и Мелешин понимают, что будут получать мало игрового времени, то, наверное, аренда в «Сочи» — правильное решение. Думаю, они обсудили с тренером и штабом этот момент. Им сейчас обязательно нужна стабильная игровая практика, им нужно играть», — сказал Комбаров Legalbet.

12 сентября защитник «Спартака» Павел Маслов и нападающий Павел Мелёшин перешли в «Сочи» на правах аренды. Игроки будут выступать за клуб Мелбет-Первой лиги до конца сезона-2024/25.

Источник: Legalbet
Дмитрий Комбаров
Павел Маслов
Павел Мелешин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Сегодня
Вчера
Неделя