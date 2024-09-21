Комбаров считает правильным переход Маслова и Мелешина в «Сочи»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о переходе футболистов красно-белых Павла Маслова и Павла Мелешина в аренду в «Сочи».

«Если Маслов и Мелешин понимают, что будут получать мало игрового времени, то, наверное, аренда в «Сочи» — правильное решение. Думаю, они обсудили с тренером и штабом этот момент. Им сейчас обязательно нужна стабильная игровая практика, им нужно играть», — сказал Комбаров Legalbet.

12 сентября защитник «Спартака» Павел Маслов и нападающий Павел Мелёшин перешли в «Сочи» на правах аренды. Игроки будут выступать за клуб Мелбет-Первой лиги до конца сезона-2024/25.