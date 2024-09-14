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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Комбаров верит, что «Спартак» в нынешнем сезоне станет чемпионом России

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Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров заявил, что красно-белые в нынешнем сезоне станут чемпионами России.

«Что касается Олега Рябчука, не хотел бы говорить только об одном футболисте. К сожалению, игру Мангаша тоже не видел, но я думаю, что в этом сезоне «Спартак» станет чемпионом. Верю в это», — сказал Комбаров «РБ Спорт».

После 7-ми туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17. В 8-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Комбаров

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