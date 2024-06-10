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Сегодня, 11:55

Комик Джабраилов объяснил, как начал болеть за ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный комик и болельщик ЦСКА Игорь Джабраилов в комментарии для «СЭ» объяснил, как начал болеть за армейцев.

«Я болел за ЦСКА долгое время. Ходил на стадион с 2017 года. Потом клуб связался со мной и предложил презентовать форму. С тех пор мы дружим. Сезон? С пониманием. Конечно, шестое место не то, чего мы заслуживаем, чего хотим. Но что поделать. Ждем побед», — сказал Джабраилов «СЭ».

По итогам сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала Пути РПЛ FONBET Кубка страны, уступив «Зениту».

ФК ЦСКА (Москва)
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