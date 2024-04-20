Сегодня, 10:15
Известный российский комик Гурам Амарян ответил на вопрос «СЭ», может ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба начать стендап карьеру.
«Дзюба точно! Когда мы разговаривали с Артемом в первый раз, я понял, что если не футбол, то это просто готовый комик. Я так редко говорю про кого-то. Очень часто во время застолья говорят: «Ой, тебе надо в «Камеди Клаб». Чаще всего не надо. (Улыбается.) А вот Дзюба реально очень смешно разгоняет, поэтому у него все бы получилось», — сказал Амарян «СЭ».
Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.