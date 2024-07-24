Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Комиссия РПЛ и РФС допустила стадион махачкалинского «Динамо» к проведению матчей

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Домашний стадион махачкалинского «Динамо».
Фото ФК «Динамо» Махачкала
Telegram Дзен

В пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ» о допуске стадиона в Каспийске, который является домашним для махачкалинского «Динамо», для проведения матчей РПЛ и Кубка России.

Ранее появилась информация о том, что домашний матч махачкалинцев против «Пари НН», который состоится в 3-м туре РПЛ, может быть перенесен в Грозный, Калининград или Сочи, однако в клубе опровергли это сообщение.

«Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей приняла решение о допуске стадиона в Каспийске для проведения матчей Кубка России и чемпионата России.
В настоящее время соответствующие службы клуба при поддержке и контроле со стороны РПЛ проводят комплекс реновационных мероприятий, чтобы не возникло оснований для переноса матча 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» на другой стадион. Вместе с тем члены комиссии будут регулярно следить за состоянием поля в Каспийске. Здоровье футболистов всегда было и есть в приоритете для лиги. Кроме того, клуб гарантирует замену футбольного покрытия в зимнюю паузу чемпионата России», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» впервые вышло в РПЛ. В 1-м туре чемпионата России-2024/25 команда сыграла вничью с подмосковными «Химками» (1:1).

Матч 3-го тура против «Пари НН», который станет для махачкалинцев первым домашним в сезоне, запланирован на 4 августа.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
4
Обсудить
Читайте также
Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца июля
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Кремлева
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса

Агент Дркушича подтвердил интерес «Рубина» к игроку