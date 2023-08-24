Комиссия РПЛ отправилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния газона на «Фиште»

Комиссия РПЛ отправилась в Сочи в связи с резким ухудшением состояния поля на стадионе «Фишт», сообщается на официальном сайте лиги.

«По итогам матча 5-го тура «Сочи» — «Ростов» в Сочи направилась комиссия РПЛ для оценки состояния футбольного поля «Фишта» и принятия решения о возможности проведения матчей. Ведутся осмотр газона и консультации специалистов. В настоящее время температура в корнеобитаемом слое газона колеблется в районе 30 градусов, наблюдается тенденция на ее снижение», — говорится в сообщении РПЛ.

Отмечается, что «Сочи» проводит комплекс мероприятий по улучшению состояния поля к матчу 6-го тура против «Локомотив», который пройдет 27 августа.