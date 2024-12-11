Комитет ГД по спорту не поддержал идею об отмене Fan ID

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Комитет Госдумы РФ по спорту рекомендовал Думе отклонить законопроект об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт (Fan ID).
«Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить», — приводит РИА «Новости» текст заключения комитета.
Кроме того, в документе отмечается, что кабмин ранее также не поддержал законопроект. Комитет Госдумы РФ по спорту указал, что в пояснительной записке к законопроекту не приведена аргументация, основанная на анализе правоприменительной практики данного ФЗ, в частности, отсутствуют данные, которые свидетельствуют о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования.
В июне 2022 года депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) внесли в Госдуму РФ законопроект об отмене паспорта болельщика.
Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. В настоящее время она распространяется на чемпионат России по футболу среди команд клубов РПЛ и на финальный матч Кубка России по футболу.