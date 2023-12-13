Мошенники вымогали деньги у ветеранов российского футбола, ссылаясь на ФСБ

Мошенники попытались обмануть ветеранов российского футбола, сообщает Sport24.

По информации источника, несколько дней назад экс-тренеру сборной России Борису Игнатьеву в мессенджере пришло сообщения с якобы аккаунта президента российского Союза ветеранов футбола Александра Мирзояна. В сообщении было сказано б обращении из управления ФСБ по поводу утечки данных члена Союза ветеранов.

Игнатьев связался с Мирзояном, который подтвердил, что не писал этого. Позже подобные сообщения получили и другие ветераны. Все они обратились в комитет по безопасности РФС, который написал обращение в следственные органы.