Комитет по этике РФС рассмотрит жесткие слова спортивного директора «Оренбурга» в адрес судей

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что комитет по этике рассмотрит поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча 5-го тура против «Ростова» (2:3).

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также после самого матча проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

«Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания, а также действия спортивного директора Оренбурга Дмитрия Андреева в отношении судейской бригады матча «Ростов» — «Оренбург», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Оренбург» был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.