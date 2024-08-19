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Сегодня, 21:14

Комитет по этике РФС рассмотрит жесткие слова спортивного директора «Оренбурга» в адрес судей

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Андреев.
Фото ФК «Оренбург»
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В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что комитет по этике рассмотрит поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча 5-го тура против «Ростова» (2:3).

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также после самого матча проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

«Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания, а также действия спортивного директора Оренбурга Дмитрия Андреева в отношении судейской бригады матча «Ростов» — «Оренбург», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Оренбург» был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Дмитрий Андреев и&nbsp;Владислав Безбородов. Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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