Комитет по этике РФС 4 февраля рассмотрит обращение Алаева по интервью Дзюбы

В службе коммуникаций РФС заявили «СЭ», когда состоится комитет по этике рассмотрит обращение главы РПЛ Александра Алаева против нападающего «Акрона» Артема Дзюбы 4 февраля.

Ранее сообщалось, что глава Алаев обратился в комитет по этике РФС в связи с интервью форварда.

«Заседание комитета по этике состоится 4 февраля», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В ноябре Дзюба дал большое интервью, в котором вспомнил полную историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко.

Дзюба выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. Всего за команду он провел 39 матчей, в которых отметился 12 голами и 9 результативными передачами.