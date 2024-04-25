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Сегодня, 19:11

Комитет по этике РФС оценит шутку футболиста «Рубина» Безрукова

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Руслан Безруков (слева) и Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Служба коммуникаций РФС прокомментировала высказывание полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

После игры Безруков в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.

«Вне зависимости от того в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной, — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.

Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста», — говорится в заявлении.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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