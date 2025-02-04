Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу за ноябрьское интервью

Комитет по этике РФС сообщил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба оштрафован на 250 тысяч рублей за ноябрьское интервью «Матч ТВ».

Ранее в комитет с просьбой рассмотреть интервью обратился глава РПЛ Александр Алаев. Основываясь на запросе «Локомотива», представители лиги посчитали, что в ходе беседы футболист допустил «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников московского клуба».

«Сегодня мы рассмотрели высказывания футболиста Артема Дзюбы в интервью телеканалу «Матч ТВ». Изучили текст интервью, а также лингвистическую экспертизу представленную вместе с обращением. На заседании заслушали представителей игрока и клуба «Локомотив». На основе данных документов и полученных пояснений члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умоляющие деловую репутацию субъектов футбола», — приводит пресс-служба РФС слова председателя комитета по этике Андрея Стукалова.

В ноябрьском интервью Дзюба вспомнил полную историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко.

Нападающий выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. В сентябре 2024 года 36-летний футболист присоединился к «Акрону».