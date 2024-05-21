Комитет по этике РФС оштрафовал Самедова на 50 тысяч рублей за оскорбление судьи

Во вторник, 21 мая, состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором было принято решение применить к селекционеру «Факела» Александру Самедову санкцию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес судьи Кирилла Большакова.

«Сегодня мы рассматривали три вопроса. Первый вопрос — оскорбительные выражения Александра Самедова в отношении арбитров. Старший селекционер «Факела» присутствовал на заседании. Принес извинения и признал свою вину. Мы назначили ему штраф в размере 50 тысяч рублей», — приводит пресс-служба РФС слова председателя комитета по этике Андрея Стукалова.

Самедов оскорбил судью после матча 24-го тура РПЛ, в котором «Факел» на своем поле уступил «Ростову» со счетом 0:1. Большаков работал на этой встрече в качестве помощника главного арбитра Артема Любимова.