Комличенко: «Выяснили, что Соболев больше дельфин, чем я»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко не согласен с прозвищем «дельфин» из-за нырков в штрафной площади соперника.

— Когда «Спартак» презентовал матч с «Ростовом» как битву двух дельфинов, какие были мысли?

— Вообще пофиг. Хотя мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше дельфин.

— И что выяснили?

— Выяснили, что он.

— Это по каким признакам?

— Он намного картиннее падает, бесконтактно.

— То есть образ дельфина — не про тебя?

— Абсолютно. Это образ не по делу. Все пенальти в прошлом сезоне, кроме одного (в ворота «Торпедо»), были назначены правильно — судьи признали. Да и среди кого этот образ?