Комличенко объяснил, почему не дал Осипенко забить третий гол в матче с «Пари НН»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил, почему пробил пенальти в матче 17-го тура РПЛ с «Пари НН» (4:0).

В этой игре у ростовчан также отличились Родриго Саравия и Максим Осипенко, оформивший дубль.

«Максим не пожадничал и отдал мяч. Я у него спросил: «Дашь?». Он сказал: «Дам». Вот и все, потому что он — не жадина-говядина», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном перед зимней паузой матче желто-синие 7 декабря сыграют с «Крыльями Советов».