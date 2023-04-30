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Сегодня, 10:40

Комличенко объяснил, почему «Ростов» пропустил от «Спартака» в концовке: «Мы переиграли минуту»

Микеле Антонов
Корреспондент
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забивает «Ростову» на последних минутах.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о пропущенном на последних минутах голе от «Спартака» (1:1) в рамках 25-го тура РПЛ.

— Почему не удержали, на последних минутах пропустили?

— Потому что сели низко слишком в конце и переиграли, мне кажется, на минуту или сколько.

— Там было 93:17 при втором угловом.

— Ну и надо было мяч не выбивать все-таки. Прям сильно низко сели.

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».

Николай Комличенко
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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