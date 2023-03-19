Комличенко — о матче с «Химками»: «До удаления нормально было, а после него — вообще плохо»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о победе команды в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

— Полностью недоволен этой игрой, до удаления нормально было, а после него — вообще плохо.

— Тем не менее, «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

— Никак это не оцениваю. Единственный положительный момент сегодня — три очка, а в остальном вообще не будем об этом, не реагируем. Ничего такого не произошло, еще 10 туров впереди, посмотрим, как будет после сезона. Надо прибавлять, потому что в таких матчах нужно побеждать увереннее.

«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, у команды 41 очко за 20 туров. Команда Валерия Карпина опередила «Спартак», который опустился на третью строчку с 40 очками.