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Сегодня, 15:29

Комличенко — об игре против ЦСКА: «Эмоции после матча прикольные»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на ничью в матче первого тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Эмоции после матча прикольные. Жалко, конечно, что не выиграли. Были неплохие моменты, могли додавить. Но радостно, что сезон начался.

Ничья воспринимается как поражение? Нет, почему? Не реализовали свои моменты, были хорошие шансы, надо было доводить их до конца. Играли неплохо, в принципе", — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

ЦСКА в следующем туре РПЛ в гостях сыграет с «Пари НН». «Ростов» же сразится с «Крыльями Советов».

Источник: РБ Спорт
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