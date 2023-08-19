Комличенко рассказал о питании шаурмой и фастфудом

Сегодня, 11:11
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос, как изменилась его жизнь с приходом большого контракта.
«Слушай, никак. Могу поесть в обычных забегаловках на улице. Только в плане одежды, возможно, поменялась в лучшую сторону», — приводит Sport24 слова Комличенко.
Также он рассказал, что на выходных был во «Вкусно — и точка».
«Когда вес позволяет, могу заскочить туда после тяжелой тренировки. Ко мне килограммы сильно прилипают, стараюсь не злоупотреблять фастфудом. Пробовал на ЦГБ шаурму — ничего, нормалек! Ел три-четыре недели назад, тоже нечасто себе такое позволяю», — добавил футболист.
Комличенко дебютировал в РПЛ в 2014 году. С июля 2022-го он выступает за «Ростов». В текущем сезоне 28-летний форвард провел 4 игры в составе южан в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -