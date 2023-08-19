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Сегодня, 11:11

Комличенко рассказал о питании шаурмой и фастфудом

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос, как изменилась его жизнь с приходом большого контракта.

«Слушай, никак. Могу поесть в обычных забегаловках на улице. Только в плане одежды, возможно, поменялась в лучшую сторону», — приводит Sport24 слова Комличенко.

Также он рассказал, что на выходных был во «Вкусно — и точка».

«Когда вес позволяет, могу заскочить туда после тяжелой тренировки. Ко мне килограммы сильно прилипают, стараюсь не злоупотреблять фастфудом. Пробовал на ЦГБ шаурму — ничего, нормалек! Ел три-четыре недели назад, тоже нечасто себе такое позволяю», — добавил футболист.

Комличенко дебютировал в РПЛ в 2014 году. С июля 2022-го он выступает за «Ростов». В текущем сезоне 28-летний форвард провел 4 игры в составе южан в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-569609-komlichenko-rasskazal-o-pitanii-shaurmoy-i-vo-vkusno-i-tochka
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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