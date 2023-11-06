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Сегодня, 09:34

Комличенко верит, что «Ростов» может повторить результат прошлого сезона

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что его команда может повторить результат прошлого сезона.

— Вы верите, что с этим коллективом и тренером можете повторить результат прошлого сезона?

— Да, почему нет? Все в наших руках и ногах, как говорится, — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне ростовчане идут на 10-й позиции в РПЛ, набрав 16 очков за 13 туров. 6 ноября команда Валерия Карпина на выезде сыграет против «Оренбурга». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-komlichenko-veryu-chto-rostov-mozhet-povtorit-rezul-tat-proshlogo-sezona/
Николай Комличенко
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ФК Ростов
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