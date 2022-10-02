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Сегодня, 18:57

Комличенко забил «Зениту» в четвертом матче подряд

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко после возвращения в Россию провел пять матчей против «Зенита» и отметился голами в четырех из них.

Голевая серия форварда в противостоянии с чемпионом достигла уже четырех матчей.

За последние 20 лет только три игрока — Вагнер Лав, Андрей Каряка и Александр Самедов — огорчали питерцев в большем количестве встреч.

Футболисты, которые забили «Зениту» в четырех и более матчах чемпионата за последние 20 лет

Игрок

Матчи

Матчи с голами

Голы

Вагнер Лав

11

5

5

Андрей Каряка

15

5

6

Александр Самедов

26

5

5

Николай Комличенко

5

4

4

Роман Еременко

15

4

4

Дмитрий Кириченко

16

4

4

Ивелин Попов

17

4

4

Игорь Лебеденко

21

4

4

Денис Глушаков

29

4

4
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
0
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