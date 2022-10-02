Комличенко забил «Зениту» в четвертом матче подряд

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко после возвращения в Россию провел пять матчей против «Зенита» и отметился голами в четырех из них.

Голевая серия форварда в противостоянии с чемпионом достигла уже четырех матчей.

За последние 20 лет только три игрока — Вагнер Лав, Андрей Каряка и Александр Самедов — огорчали питерцев в большем количестве встреч.

Футболисты, которые забили «Зениту» в четырех и более матчах чемпионата за последние 20 лет