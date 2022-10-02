Комличенко забил «Зениту» в четвертом матче подряд

Сегодня, 18:57
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко после возвращения в Россию провел пять матчей против «Зенита» и отметился голами в четырех из них.
Голевая серия форварда в противостоянии с чемпионом достигла уже четырех матчей.
За последние 20 лет только три игрока — Вагнер Лав, Андрей Каряка и Александр Самедов — огорчали питерцев в большем количестве встреч.
Футболисты, которые забили «Зениту» в четырех и более матчах чемпионата за последние 20 лет
|
Игрок
|
Матчи
|
Матчи с голами
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
11
|
5
|
5
|
Андрей Каряка
|
15
|
5
|
6
|
Александр Самедов
|
26
|
5
|
5
|
Николай Комличенко
|
5
|
4
|
4
|
Роман Еременко
|
15
|
4
|
4
|
Дмитрий Кириченко
|
16
|
4
|
4
|
Ивелин Попов
|
17
|
4
|
4
|
Игорь Лебеденко
|
21
|
4
|
4
|
Денис Глушаков
|
29
|
4
|
4