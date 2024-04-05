Комличенко заявил, что его подстегивает конкуренция с Голенковым

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конкуренции с партнером по команде Егором Голенковым.

«Нормально отношусь к конкуренции с Егором, она подстегивает. Сейчас я восстановился от травмы, будет интересно. Надо держать себя в форме, а дальше выбор за главным тренером», — сказал Комличенко «СЭ».

Комличенко в этом сезоне провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. На счету Голенкова 7 голов и 5 результативных передач в 29 матчах.