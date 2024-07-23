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Сегодня, 17:01

Комличенко заявил, что «Ростов» даст бой любой команде

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что желто-синие готовы бороться на равных с любой командой РПЛ.

«Про задачу не вылететь не забываем, она первостепенна. (Смеется.) Мы просто особо не говорили. Все хотят, понятно, побороться за что-то интересное, за высокие места. Потому что так намного интереснее играть. Дальше видно будет. Вроде костяк сохранился, ребята, которые были моложе, заматерели. Я думаю, будет интересный сезон. «Ростов» даст бой всем? Абсолютно, 100 процентов», — сказал Комличенко «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ команда Валерия Карпина сыграла вничью с ЦСКА (0:0). А ледующем матче дончане сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч состоится в пятницу, 26 июля.

Источник: РБ Спорт
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Ростов
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