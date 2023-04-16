Комличенко: «Зенит» ничем не удивил»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничью в матче с «Зенитом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

— Чем удивил «Зенит»? Казалось, что во втором тайме ваша команда подсела.

— «Зенит» ничем не удивил. Удивило, что они так отдавали нам мяч, может быть, это следствия нашего прессинга. А во втором тайме после нашего прессинга они стали лучше контролировать мяч.

— Ситуация со штрафным или пенальти. Что ты видел?

— Карасев – очень опытный арбитр, и разобрал этот эпизод с ВАР, – передает слова Комличенко корреспондент «СЭ».

После ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.