Смородская — о Промесе: «Нужно быть не только хорошим футболистом, но и достойным членом общества»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что «Спартак» не продлил контракт с Квинси Промесом.

«Нужно быть не только хорошим футболистом, но и достойным членом общества. Промес совершил преступление, за которое должен понести наказание. Конечно, без него «Спартак» слабее. Но зато на клуб перестанут косо смотреть из-за того, что за них играет преступник. Промес — легенда РПЛ? Не могу его так назвать», — сказала Смородская «РБ Спорт».

За «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2023-й. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей. В понедельник, 1 июля, стало известно, что красно-белые не будут продлевать с Промесом контракт.