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Сегодня, 18:15

Комментатор Аболин: «Уралу» весь сезон чего-то не хватало! Тут — очка, тут Влут не попал в створ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» признался, что не понял стартового состава «Урала» на первый стыковой матч с «Акроном» (0:2). В ответной встрече екатеринбуржцы победили 2:1, но вылетели в первую лигу.

— Удивил стартовый состав на первый стык? Почему в нем появились белорусы Концевой и Бочаров, которые до этого почти не играли?

— Безмерно удивил. Несказанно! Хотелось об этом спросить Гончаренко. Но вы же видели, как он провел свою последнюю пресс-конференцию, обещав ответить на вопросы как-нибудь потом... Что касается белорусов, они действительно ничего особо не показали. Хотя если бы засчитали гол Сиссе, то отчасти можно было бы сказать, что Гончаренко угадал с составом.

— Почему?

— Это ведь Концевой поборолся за мяч, вошел в штрафную, накрутил соперников. После чего отдал Егорычеву, стянувшему на себя сразу четверых. Но это скорее к любителям рассуждать, что было бы, если бы... Тут полшага не хватило, там сантиметра и так далее. Да «Уралу» весь сезон чего-то не хватало! Тут — очка, там Влут не попал с линии штрафной в последней домашней встрече с «Оренбургом». В ответном стыке был супермомент у Бикфалви, Бегич мог оформлять хет-трик.

 
Виктор Гончаренко. «Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»

 

Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
Борис Аболин
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