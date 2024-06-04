Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Комментатор Аболин: «Для меня вылет «Урала» не трагедия, тем более не личная»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Борис Аболин, комментирующий домашние матчи «Урала», в интервью «СЭ» отреагировал на вылет команды из РПЛ. Екатеринбуржцы вылетели в первую лигу, проиграв по сумме двух стыковых матчей «Акрону» (2:3).

— Говорим с вами через два часа после завершения матча «Акрон» — «Урал». Внутри все по-прежнему бурлит? Или уже пришло осознание, что произошло?

— Не бурлит. Тем более я узнал, что у меня комментаторская загрузка на матчах в следующем сезоне тоже будет практически в полном объеме. Так что тут я ничего не теряю. Простите за прагматизм, но прежде всего меня беспокоило именно это. (Улыбается.)

— Значит, для вас вылет «Урала» не личная трагедия?

— Не трагедия, и тем более не личная. Сразу скажу, что мне, к сожалению, не удалось посмотреть ответный стык. Был в дороге. Следил за игрой по текстовой трансляции.

Представляю, что там была очень жаркая концовка и что «Урал» даже мог спастись с 0:3. Евгений Аверьянов едва не стал героем. Представляю, какой это был бы для него мощный прорыв. Но не сложилось. Значит, есть все-таки в этом какая-то закономерность. Неудачно проведенный сезон. Видимо, весь запас чудес «Урал» до стыковых матчей уже исчерпал. Думаю, по второму тайму игры в Жигулевске к команде вообще никаких вопросов быть не может. Но ведь стыки состоят из двух серий. А те безволие и неспособность противостоять сопернику, продемонстрированные в Екатеринбурге, увы, перевесили...

Виктор Гончаренко. «Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»

Первая лига
РПЛ
ФК Урал
Борис Аболин
5
0
Читайте также
Любовь Аксенова снялась в сериале «Преступление и наказание»
Александр Головин назвал Аршавина русским Месси
Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Суд в Москве оправдал участников ЧВК «Енот» по делу о разбое и кражах
ПВО РФ уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ: «Пари НН» — «Арсенал» и «Урал» — «Акрон»
Аболин: «Если и надо было убирать Гончаренко, то точно не между стыками»
Комментатор Аболин: «Уралу» весь сезон чего-то не хватало! Тут — очка, тут Влут не попал в створ»
«Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»
Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: «Если бы вылетели в первую лигу, искать команду было бы тяжело»
Полузащитник «Пари НН» Трошечкин сообщил, что из-за травмы не сможет тренироваться месяц
Агент защитника «Балтика» Луны: «Точного решения по будущему футболиста нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Тренер «Зенита» Оливейра: «Верили в три трофея за сезон, от них потрясающие эмоции»

Комментатор Аболин: «Уралу» весь сезон чего-то не хватало! Тут — очка, тут Влут не попал в створ»