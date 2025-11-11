Губерниев об отставке Станковича из «Спартака» после двух побед подряд: «А раньше нельзя было уволить?»

11 ноября, 20:54
Комментатор Дмитрий Губерниев высмеял «Спартак» за решение уволить главного тренера Деяна Станковича после двух побед подряд.
Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов, который с лета 2024 года работал в тренерском штабе Станковича.
«Проснулся посреди ночи в Китае и... Станковича уволили... После двух побед... А раньше нельзя было уволить??? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо. Журналисты, звоните мне, я не сплю», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Станкович возглавлял «Спартак» с 2024 года. После 15 туров чемпионата России сезона-2025/26 московская команда с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице.
petrovich56
В Китае стану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?
13.11.2025
пивоголик
твоё мнение вообще ни кого не интересует. проснулся, иди комментируй греблю, лыжи, биатлон. не лезь куда не надо.
12.11.2025
aa_214
У меня тот же вопрос относительно губера, когда его уже уберут из сми.
11.11.2025
GeoMaS
Раньше нельзя было. Ждали пока Цирк зажжёт все огни.
11.11.2025
DemolisherAjax
Говнецом пованивает,а это значит что свой рот открыл Губерниев :)
11.11.2025
Nik
хватит вонять, достал всю страну вместе с дегтяревым
11.11.2025
James Gang
Кто бы этого губу с тв погнал...
11.11.2025
Феликс_Забанен
самое мерзкое что есть в нашем спорте - это губерниев
11.11.2025
Mick Bush
Шапито действительно дешевое. Матч ТВ называется.
11.11.2025
Степочкин
Поучи еще, поучи Лукойл как им работнников увольннять.
11.11.2025
Gordon
Ну куда же без этого... Опять экран с хлоркой мыть.
11.11.2025