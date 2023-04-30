Генич — «Ростову»: «Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на пост «Ростова» в Telegram-канале.

«Ростов» высказал недовольство судейством в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), опубликовав несколько постов с фрагментами игры. На 39-й минуте встречи Александр Соболев столкнулся с Андреем Ланговичем в центре поля. Генич, комментируя матч, назвал этот эпизод «игровым моментом», на что пресс-служба ростовского клуба отреагировала фразой «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили». Ранее «Спартак» подарил Геничу клубный бомбер.

«Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас не любил — идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите «поле», как ищите врагов снаружи. Особенно в моем лице. Борьба за место в тройке — слегка пошатывает ваши нервы, и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах. И да, я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб! Идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля — это зашквар. Еще и бомбер приплели... Тьфу, блин... разочарование. Черный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом», — написал Генич в Telergam-канале.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьей строчке — 49 очков.