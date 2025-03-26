Орлов — о Глушенкове: «У Лобановского и Тарасова такого игрока в команде не было бы»

Комментатор Геннадий Орлов дал совет полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову.

— И я теперь не знаю, как Глушенков поведет себя дальше. Непредсказуемый товарищ. Ведь что мы получили на выходе? Максим раскачивает лодку в «Зените»... Он почему-то не понимает, что ему прежде всего нужно вернуть себе прежние физические кондиции! Вкалывать, вкалывать, вкалывать. Тогда на него можно рассчитывать.

А сейчас какая ему цена? Семак наверняка будет думать, стоит ли вообще выпускать такого игрока в старте. Выпустят ли Глушенкова против «Рубина»? Вопрос.

Приведу вам обратный пример. Есть в «Зените» игрок по фамилии Ерохин. Вот это человек командный! Он уже давно мог уйти, но сидит в запасе, ждет своего шанса. И когда его получает, как он использует игровое время! Постоянно старается принести пользу. Держит себя в форме, не запускает, а ему уже 35 лет. Александра ценят в команде за самоотдачу. Образец профессионального отношения к делу. Не удивлюсь, если с ним еще и контракт продлят. Такие игроки нужны!

А вот надолго ли в «Зените» Глушенков... В принципе такие тренеры, как Анатолий Тарасов или Валерий Лобановский, подобного футболиста у себя в команде не держали бы. Это очевидно. Он же публично бросил вызов Семаку, своему наставнику!

Во всяком случае Семаку сейчас есть из кого выбирать. А идти на поводу у игроков — неправильно. Думаю, клуб выступит с заявлением о доверии к главному тренеру, чтобы не было дальнейших шатаний...