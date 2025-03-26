Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

26 марта, 17:00

Орлов — о Глушенкове: «У Лобановского и Тарасова такого игрока в команде не было бы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Максим Глушенков
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов дал совет полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову.

— И я теперь не знаю, как Глушенков поведет себя дальше. Непредсказуемый товарищ. Ведь что мы получили на выходе? Максим раскачивает лодку в «Зените»... Он почему-то не понимает, что ему прежде всего нужно вернуть себе прежние физические кондиции! Вкалывать, вкалывать, вкалывать. Тогда на него можно рассчитывать.

А сейчас какая ему цена? Семак наверняка будет думать, стоит ли вообще выпускать такого игрока в старте. Выпустят ли Глушенкова против «Рубина»? Вопрос.

Приведу вам обратный пример. Есть в «Зените» игрок по фамилии Ерохин. Вот это человек командный! Он уже давно мог уйти, но сидит в запасе, ждет своего шанса. И когда его получает, как он использует игровое время! Постоянно старается принести пользу. Держит себя в форме, не запускает, а ему уже 35 лет. Александра ценят в команде за самоотдачу. Образец профессионального отношения к делу. Не удивлюсь, если с ним еще и контракт продлят. Такие игроки нужны!

А вот надолго ли в «Зените» Глушенков... В принципе такие тренеры, как Анатолий Тарасов или Валерий Лобановский, подобного футболиста у себя в команде не держали бы. Это очевидно. Он же публично бросил вызов Семаку, своему наставнику!

Во всяком случае Семаку сейчас есть из кого выбирать. А идти на поводу у игроков — неправильно. Думаю, клуб выступит с заявлением о доверии к главному тренеру, чтобы не было дальнейших шатаний...

Максим Глушенков.«Выглядит нарциссом. Парень, если ты не хочешь играть в «Зените», уходи». Орлов — о Глушенкове

20
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
Читайте также
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя