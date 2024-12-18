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Орлов — о «Зените»: «Лодка перегружена. Ахметов — первый звонок. Соболев — второй»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о проблемах «Зенита».

«В «Зените» большая проблема. Надо ее решать. Еще прошлой весной, после сборов питерцы выглядели неважно. Думаю, дело не только в функциональной готовности, но и в психологии, ментальности. Видимо, игроки действительно пресытились победами. Если даже этот сезон взять, то хватило на четыре тура, когда пришел Глушенков. Лусиано ярко себя проявлял, Вендел был, как говорится, в порядке. Но потом-то все развалилось...

И последние матчи говорят о том, что в «Зените» надо проводить революцию в составе! Сможет ли это сделать Семак? Сейчас нужно усилить три позиции. Центральный защитник, центральный полузащитник и нападающий. «Зениту» не хватает скоростных исполнителей. Он не быстрее остальных конкурентов. Так что Сергей Богданыч стоит перед вызовом. В принципе, в прошлые годы клуб, как правило, попадал с трансферами. Но! Приобретение Ахметова — первый звонок. Второй звонок — Соболев. Волков перешел из «Краснодара», но получил травму. Желаем ему скорейшего выздоровления. Но сможет ли он отвоевать себе место в составе... Я восхищался его физическими данными, выдал ему авансы. Но по его играм в «Зените» понял: ему не хватает футбольного интеллекта, чтобы взаимодействовать с партнерами. Вот в чем вся штука. На одной «физике» далеко не уехать. Ну посмотрим, что будет дальше. Прежде всего ему надо восстановиться. В общем, ясно, что лодка перегружена... Лишний товар. Балласт, который не двигает команду вперед. Если все останется так, как сейчас, то «Зенит» не станет чемпионом», — сказал Орлов «СЭ».

Сергей Семак. «Вот если бы Семак позвал Аршавина в свой тренерский штаб...» Орлов — о перспективах «Зенита»

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

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РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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