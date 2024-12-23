Орлов — о Барко: «Без раскачки начал делать разницу»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в первой части сезоне РПЛ.

«Центральным полузащитником в своей символической сборной поставлю Барко. Один из самых ярких игроков первой части сезона. Пришел в «Спартак» и без раскачки начал делать разницу. 8 голов, 6 голевых передач. Тут, по-моему, все очевидно. Барко говорил, что мог оказаться в «Зените»? Не знал об этом. Может быть, агентские игры. Не в курсе. Но раз аргентинец в «Спартаке», то какой смысл это все обсуждать?» — сказал Орлов «СЭ».

25-летний аргентинец провел в этом сезоне провел 17 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.