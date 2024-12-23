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Орлов — о Барко: «Без раскачки начал делать разницу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в первой части сезоне РПЛ.

«Центральным полузащитником в своей символической сборной поставлю Барко. Один из самых ярких игроков первой части сезона. Пришел в «Спартак» и без раскачки начал делать разницу. 8 голов, 6 голевых передач. Тут, по-моему, все очевидно. Барко говорил, что мог оказаться в «Зените»? Не знал об этом. Может быть, агентские игры. Не в курсе. Но раз аргентинец в «Спартаке», то какой смысл это все обсуждать?» — сказал Орлов «СЭ».

Геннадий Орлов. Символическая сборная РПЛ. Версия Орлова. По три игрока «Зенита» и «Спартака», нет Барриоса и Кордобы

25-летний аргентинец провел в этом сезоне провел 17 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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